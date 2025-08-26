Cảnh ế ẩm ở đêm nhạc mời dàn sao Hàn đến TPHCM

Một bộ phận khán giả còn cho rằng dàn sao SM tuy chất lượng nhưng phần lớn là nghệ sĩ Gen 2, Gen 3, hiện không còn duy trì sức nóng tại Việt Nam như giai đoạn trước. "Line-up không phải là những gương mặt hot hit hiện thời, fan vẫn đông nhưng khó kéo được khán giả đại chúng", ý kiến khác chia sẻ.

Ngoài yếu tố thời điểm, bản chất festival cũng kén người xem hơn concert riêng. Fan thường phân vân vì phải mua vé xem nhiều nghệ sĩ khác ngoài thần tượng của mình. Giá vé từ 3-6 triệu đồng bị nhận xét “chát”, trong bối cảnh thị trường giải trí Việt Nam liên tục bùng nổ đại nhạc hội, từ các show Anh trai, chị đẹp đến concert quốc gia.

Chương trình diễn ra đúng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời điểm chi phí đi lại, ăn ở tăng cao. Cùng lúc, từ đầu tháng 8 đến nay, cả nước dồn sự chú ý vào chuỗi concert quốc gia trong khuôn khổ A80, quy mô hàng chục nghìn người, vé miễn phí.

Nhiều fandom vẫn tích cực tổ chức hoạt động bên lề để ủng hộ thần tượng, chứng tỏ lượng fan trung thành vẫn lớn. Tuy vậy, nhiều người tiếc nuối nếu ban tổ chức khéo léo chọn thời điểm khác, concert có thể đã đạt hiệu ứng tốt hơn.

Một fan lâu năm của SNSD chia sẻ: “Giá vé nếu so với việc bay sang nước ngoài để xem concert thì vẫn chấp nhận được. Nhưng khi đặt trong bối cảnh cả nước liên tục có đại nhạc hội quy mô miễn phí, lại đúng dịp lễ, thì quyết định đi show này thật sự rất khó. Tôi vừa chạy concert quốc gia vừa đu Kpop mà cảm giác như chạy show liên tục”.

Tại Việt Nam, làn sóng Hallyu phát triển mạnh với nhiều fandom đông đảo, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng đủ sức bảo chứng doanh thu. Theo khán giả, chỉ những tên tuổi hàng đầu như BTS, BlackPink hay gần đây là G-Dragon mới giúp việc bán vé diễn ra thuận lợi cho nhà tổ chức.

Thực tế cho thấy thị trường concert Kpop ở Việt Nam vẫn chưa ổn định. Các sự kiện nhỏ, quy mô vừa, tập trung vào một nghệ sĩ thường dễ bán vé hơn. Ngược lại, festival nhiều nghệ sĩ với giá vé cao, đòi hỏi số lượng khán giả lớn để hòa vốn, thường gặp nhiều rủi ro.

The K Showtime với dàn nghệ sĩ nổi tiếng nhưng tổ chức vào cao điểm nghỉ lễ và giữa cơn sóng đại nhạc hội quốc gia, đã khiến việc bán vé thêm chật vật. Bài toán chọn thời điểm, chiến lược giá và xây dựng niềm tin khán giả vẫn là thách thức lớn cho các đơn vị tổ chức muốn đưa concert Kpop về Việt Nam.