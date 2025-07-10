Cảnh dòng người đội nắng xếp hàng mua 300 căn hộ nhà ở xã hội

Hàng trăm người dân Đà Nẵng đội nắng xếp hàng dài để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Vì chủ đầu tư chỉ mở bán hơn 300 căn hộ nên nhiều người xếp hàng từ hôm trước với hy vọng nộp sớm được ưu tiên.

Hàng trăm người dân đội nắng xếp hàng mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng. Video: Giang Thanh Ghi nhận sáng 7/10, tại Văn phòng chủ đầu tư dự án Nhà ở dự án chung cư nhà ở xã hội ﻿ tại lô đất B4-2, thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), hàng trăm người dân đội nắng xếp hàng dài trên vỉa hè để đợi nộp hồ sơ. Ảnh: Giang Thanh Khu vực vỉa hè chen kín người xếp hàng. Theo người dân sống xung quanh khu vực này, từ sáng hôm qua, nhiều người đã có mặt chờ đợi đến thời điểm nộp hồ sơ. Dù thời tiết nắng nóng nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Dòng người liên tục được nối dài dù còn cả tiếng đồng hồ nữa mới đến thời gian chủ đầu tư "mở cửa". Nhiều người dân mang theo ghế xếp, che ô, bịt kín để đối phó với thời tiết nắng nóng. Để đề phòng phải xếp hàng lâu, có người còn mang theo cả nước uống, bánh mì. Xếp hàng chờ nộp hồ sơ cho con gái, một người dân phường Cẩm Lệ cho biết ông đến đây từ hơn 4h sáng nhưng cũng phải xếp ngoài vì mọi người đã đến trước và xếp hàng chật kín. "Con gái tôi đi làm nên làm giấy ủy quyền để tôi đến nộp hồ sơ. Dù chung cư này khá xa nhưng vì cũng không còn dự án nào khác nên cháu vẫn quyết định mua", ông nói. Xếp hàng từ hôm qua, chị T.T.H.L (xã Đại Lộc) chen chúc giữa hàng dài người xếp hàng để giữ chỗ. Thuê trọ để làm việc ở khu vực trung tâm Đà Nẵng, vợ chồng chị L. mong muốn mua được chung cư xã hội để gia đình 4 người an cư. "Xem trên Tiktok, Facebook thấy mọi người đã bắt đầu xếp hàng từ hôm qua nên sáng nay tôi phải lên sớm chờ đến lượt với hy vọng nộp sớm sẽ được ưu tiên. Hiện, trên địa bàn cũng không còn dự án nhà ở xã hội nào mở bán nên vợ chồng tôi cũng "đánh liều" làm hồ sơ, nhưng không ngờ lại đông như thế này", chị L. nói. Từ đầu tháng 9/2025, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ﻿ đã thông báo mở bán dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2, thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Trong đợt này, có 305 căn hộ nhà ở xã hội được mở bán, diện tích từ 44,5m2 đến 70m2, gồm 1-3 phòng ngủ. Các căn hộ có giá bán dao động từ 714 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng/căn (đã bao gồm VAT, chưa tính 2% phí bảo trì). Được biết, dự án chung cư nhà ở xã hội ﻿ tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside do CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Công trình gồm 6 tháp chung cư, 21 tầng nổi, tum thang và 1 tầng hầm. Dự án có 1.461 căn hộ, đã bán 1.152 căn hộ, cho thuê 4 căn hộ. Đến đúng 8h30, những người dân đầu tiên mới được vào nộp hồ sơ. Vì số lượng người dân quá đông nên mỗi lượt chủ đầu tư chỉ cho phép 5 người vào nộp. Theo thông báo từ chủ đầu tư, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 7/10 đến ngày 23/10; buổi sáng từ 8h30 đến 12h, buổi chiều từ 14h đến 17h. Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, để đảm bảo không xảy ra chen lấn, xô đẩy, lực lượng công an phường và dân phòng của địa phương đã tổ chức hỗ trợ. "Vì dự án chỉ mở bán hơn 300 căn mà nhu cầu của người dân rất lớn, trong buổi đầu tiên mở bán đã có hàng trăm người xếp hàng, nên địa phương đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư để lên phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự", ông Dũng nói.