Cảnh dòng người đội nắng xếp hàng mua 300 căn hộ nhà ở xã hội

Hàng trăm người dân Đà Nẵng đội nắng xếp hàng dài để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Vì chủ đầu tư chỉ mở bán hơn 300 căn hộ nên nhiều người xếp hàng từ hôm trước với hy vọng nộp sớm được ưu tiên.
Nhiều người dân mang theo ghế xếp, che ô, bịt kín để đối phó với thời tiết nắng nóng. Để đề phòng phải xếp hàng lâu, có người còn mang theo cả nước uống, bánh mì.
