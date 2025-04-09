Cảnh đặc biệt trước ngày khai giảng ở ngôi trường chỉ có 8 học sinh

Giữa biển trời Đông Bắc, khi nhiều nơi đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tại đảo Trần (đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh), hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc cũng rộn ràng hơn trước ngày khai giảng.

Năm học 2025-2026, Trường Liên cấp đảo Trần có 8 học sinh, gồm 7 em cấp tiểu học và 1 trẻ mầm non.

Để chuẩn bị cho năm học mới, 3 cô giáo phụ trách đã ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả sự háo hức trước ngày khai giảng.