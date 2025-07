Canh chua cá nục lá me non

Cá nục và lá me non - nguyên liệu cho nồi canh chua ngon lành của mẹ - Ảnh do tác giả cung cấp

Mỗi dịp hè, dân biển quê tôi hay đưa cá nục lên chợ. Những khi mua được cá nục tươi, mẹ lại kêu anh em tôi ra vườn hái lá me non vô nấu canh.

Quê tôi me mọc khá nhiều. Mảnh đất miền Trung nhiều nắng gió, cằn cỗi, ít bóng cây xanh nhưng những loài cây cứng cáp, có rễ cắm sâu như me lại sinh tồn khỏe khoắn. Bên cạnh những gốc me lớn sừng sững mà vòng tay tôi ngày đó ôm không xuể, những hàng rào me nho nhỏ tươi xanh cao ngang tầm người nhiều vô kể. Sau những cơn mưa nhẹ đầu hè là lúc hàng me thay lá để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới. Màu xanh non mơn mởn của lá me phủ khắp 2 bên hàng rào, chồm cả ra đường.

Mưa vừa dứt hạt, nền đất hãy còn ẩm ướt, nước mưa còn vương trên lá, anh em tôi đã xách rổ đi tìm đọt lá me non. 2 đứa chăm chú tìm ngắt những phần lá non, không tham ngắt sâu vô phần cọng già, ăn sẽ xơ, chát miệng. Chỉ chốc lát mà gần đầy rổ, chúng tôi hí hửng đem về rửa sạch, để ráo.

Mẹ đun sôi nồi nước chuẩn bị làm canh. Củ hành bỏ rễ, rửa sạch, cắt lá riêng, được em tôi hì hụi giã nhuyễn cùng miếng ớt đỏ. Nước sôi, mẹ cho hỗn hợp hành ớt vào nồi khuấy, đợi khi nước sôi bùng lên mới thả cá nục vào. Cá nục nhanh chín nên chỉ cần nấu thêm một chút, tránh cá quá mềm, thịt nát ăn không ngon. Lá me được mẹ cho vào sau cùng. Để lá me ra hết chất chua, mẹ cẩn thận vò nhẹ rồi mới thả vào nồi, khuấy nhẹ cho lá me chín đều, không bị quá rục, mất màu xanh non đặc trưng. Đợi thêm khoảng 1 phút cho lá me chín, mẹ cắt phần lá hành khi nãy vào nồi canh, nêm nếm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Tô canh cá nục lá me non có vị chua thanh đạm của lá me quyện cùng vị ngọt ngọt beo béo của cá nục. Múc con cá nục ra dĩa, gắp một miếng cá chấm vào chén nước mắm ớt, thịt cá béo lại thấm đẫm vị của lá me non quyện cùng nước mắm thành vị thơm ngọt đặc biệt.

Tôi lên đại học, lòng vòng qua biết bao quán ăn bình dân giữa đất Sài Gòn mà chưa bao giờ gặp lại món canh này. Dù thành phố cũng có những hàng me xanh ngát, ngoài chợ cũng thường xuyên có cá tươi nhưng chắc ít ai nghĩ đến việc nấu canh với lá me. Món canh cá nục lá me non êm đềm vậy, thi vị dân dã vậy mà cũng đủ khiến những đứa con miền Trung xa quê mãi xuyến xao, nhung nhớ.

Nguyễn Thanh Bình