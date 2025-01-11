Cảnh bất ngờ trên 'phố vàng' ở Thanh Hóa sau khi công an phong toả khu vực

Sáng 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá đã dựng rào chắn, phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn giao với Tống Duy Tân và Hàng Than. Đây là khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều tiệm vàng lớn và các cửa hàng kinh doanh thời trang, điện máy.

Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Hiện nội dung cụ thể của đợt khám xét vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh này công bố.