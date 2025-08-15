Cảnh báo website giả mạo Ngân hàng Nhà nước, chứa mã độc đánh cắp tiền

Đây là thông tin được nhiều ngân hàng như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đồng loạt đăng tải trên website chính thức để cảnh báo tới khách hàng.

Theo đó, Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã phát hiện ít nhất 2 webite giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước là https://sbvhn[.]com và “https://state-bank[.]vercel[.]app”