Cảnh báo từ hợp đồng tín dụng mua 'nhà ảo'

Yêu cầu của NHNN được đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ việc một người vay có khả năng thoát nợ 5 tỷ đồng khi vay ngân hàng để mua biệt thự “ảo” của một chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa đã tuyên hợp đồng tín dụng vô hiệu vì cho rằng, việc ngân hàng giải ngân cho vay “biệt thự ảo” là không đúng quy định. Hơn nữa, bên nhận tiền cọc của khách hàng (khoản tiền mà ngân hàng đã giải ngân) là công ty môi giới, chứ không phải chủ đầu tư, tức không đúng quy định pháp luật.

Dù bản án sơ thẩm trên chưa có hiệu lực pháp lý do có kháng nghị, song không ít người dân, chuyên gia và luật sư đồng tình với nội dung bản án.

Theo quy định hiện hành, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán khi dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Cũng theo quy định pháp luật, công ty môi giới không được quyền nhận tiền cọc từ khách hàng, mà chỉ đóng vai trò trung gian để người mua và chủ đầu tư ký hợp đồng (đứng giữa hưởng thù lao môi giới và hoa hồng). Tuy vậy, trên thực tế, rất nhiều ngân hàng, chủ đầu tư và công ty môi giới đang bắt tay nhau để bán nhà “ảo” trên giấy. Tất cả điều khoản đều dồn rủi ro cho phía người mua nhà.