Cảnh báo tín dụng đen tái diễn, đua lên hội nhóm, tiến về vùng quê

Tín dụng đen về đường quê. Ảnh: Minh Nguyễn.

Theo một người dân cho biết, do tâm lý người dùng ngại vay ngân hàng vì bằng khoán hay thế chấp tài sản, nên hình thức này mới len lỏi đến tận nhà. "Tôi cũng đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn khó để ngăn chặn", một người dân nói.



Mạnh tay xử lý “tín dụng đen” trá hình



Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, hiện đơn vị đang rà soát gần 50 đối tượng có độ tuổi 16 đến 40, đến từ các tỉnh/thành như TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh.



Song song đó, cơ quan chức năng cũng đã truy bắt nhiều nhóm đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến “tín dụng đen”. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 13 đối tượng vì hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.



Cùng với Công an tỉnh Vĩnh Long, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức và phối hợp kiểm tra việc phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.