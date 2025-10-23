Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cài đặt ứng dụng 'đọc tin nhắn của chồng/vợ', 'theo dõi người yêu'

Ngoài ra, hành vi sử dụng, phát tán hoặc kinh doanh phần mềm theo dõi, nghe lén, xâm nhập trái phép vào thiết bị của người khác là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự về các tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các đối tượng quảng cáo ứng dụng với nội dung khơi gợi sự tò mò, đánh vào tâm lý muốn kiểm soát bạn bè, người thân,...

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng được quảng cáo có khả năng “đọc trộm tin nhắn”, “định vị người thân”, “theo dõi người khác”.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ứng dụng, website hoặc đường link lạ nào.

Thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật trên điện thoại, máy tính và chỉ cài đặt ứng dụng qua các kho chính thống như Google Play hoặc App Store.

Khi phát hiện các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Hoàng Mai