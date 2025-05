Cảnh báo thủ đoạn lừa cài phần mềm giả dịch vụ công để chiếm đoạt tiền

Ngày 9/5, Công an TP.Đà Nẵng phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo cài phần mềm giả Cổng dịch vụ công nhằm chiếm đoạt tiền.

Trước đó, Công an phường An Khê (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của chị T.T.T. (SN 1992, trú tại phường An Khê) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.