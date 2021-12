Cảnh báo thái độ và cách hành xử nguy hiểm nơi công cộng sau giãn cách

Your browser does not support the audio element.

Đánh nhau trước quầy bán vé xem phim

Mới đây, vào ngày 29/11 vừa qua, một sự việc gây sửng sốt đã xảy ra trước một quầy bán vé xem phim tại một rạp chiếu ở Cuernavaca, Mexico. Những người đang đứng xếp hàng chờ tới lượt mua vé vào xem suất chiếu sớm của bộ phim "Spider-Man: No Way Home" đã bất ngờ quay ra... đánh nhau.

Sự vụ ẩu đả đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, đặt giữa bối cảnh ở nhiều nước, các hoạt động giải trí đang dần được tổ chức trở lại và nhiều người đang "tái hòa nhập" vào các hoạt động cộng đồng, sau quãng thời gian dài thực hiện các đợt giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.

Vụ ẩu đả ở rạp chiếu tại Cuernavaca, Mexico, xảy ra giữa những khán giả đang đứng chờ tới lượt mua vé, một số người vì lo lắng khi tới lượt mình thì vé bán ra đã hết, nên bắt đầu để mất bình tĩnh, sự lộn xộn xảy ra, dẫn tới một cuộc ẩu đả giữa những người đang đứng xếp hàng trước quầy bán vé.