Cảnh báo nguy cơ F0 cộng đồng tăng vì người dân "thích nghi thái quá"

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII sáng 8/12, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ 1/10 tới nay), địa phương này ghi nhận gần 3.500 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân từ khi có dịch tới nay lên 5.314 ca. Dịch Covid-19 lây lan trong trường học, khu công nghiệp.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin về công tác chống dịch Covid-19 tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra sáng 8/12 (Ảnh: Hoàng Lam).

"1/3 số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện ngoài cộng đồng. Các ca cộng đồng được phát hiện muộn hơn so với chu kỳ trước đó do người dân đã được tiêm vaccine nên thời gian ủ bệnh kéo dài và không có triệu chứng. Trong số gần 3.500 ca mắc Covid-19 mới thì có tới khoảng 60% không có triệu chứng, 10% triệu chứng nhẹ", ông Dương Đình Chỉnh thông tin.