Cảnh báo nghiêm trọng được đưa ra cho hàng tỷ người dùng iPhone

“Quadream không có trang web giới thiệu doanh nghiệp của mình, các nhân viên được yêu cầu giữ mọi thông tin liên quan đến chủ nhân của họ ngoài phương tiện truyền thông xã hội”, theo báo cáo từ Reuters.

Vì REIGN sử dụng phương pháp khai thác giống như Pegasus, nên người dùng tin rằng cuộc tấn công đã bị vô hiệu hóa bởi bản vá bảo mật Apple phát hành trong iOS 14.8. Dù vậy, Reuters báo cáo rằng một phát ngôn viên của Apple đã từ chối bình luận về QuaDream và sẽ không cho biết họ có kế hoạch thực hiện hành động gì (nếu có) hay không.

Dave Aitel của công ty an ninh mạng Cordyceps Systems đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng: "Mọi người muốn tin rằng chúng an toàn và các công ty điện thoại muốn bạn tin rằng chúng an toàn. Nhưng những gì chúng ta đã học được lại ngược lại với điều đó.", theo Reuters.

Thái Hoàng (theo Forbes)