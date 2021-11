Cảnh báo ma túy dạng nước dâu, nước xoài nguy hiểm cho trẻ em

Ngày 2/11, Bộ Công an đưa ra cảnh báo: Thời gian qua nhận được báo cáo của một số đơn vị, địa phương về thủ đoạn trá hình ma túy tổng hợp rất tinh vi. Qua công tác đấu tranh, cơ quan Công an đã thu giữ các gói ma tuý được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha uống

Ma túy tổng hợp ngụy trang dưới dạng nước dâu, nước xoài.

Trong gói bao bì có hình thức bắt mắt này là chất bột có màu trắng đục; chất bột này có mùi hương dâu. Qua công tác giám định, thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma tuý tổng hợp MDMA.



Một thủ đoạn trá hình ma túy khác là những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu, bên ngoài ghi chữ “Crispy Fruit”; và có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây.



Tuy nhiên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ thì những gói bột này là một dạng ma túy.



Theo cơ quan Công an, ngoài ma tuý được nguỵ trang dưới dạng nước dâu, một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma tuý dưới dạng nước xoài. Những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như một loại nước giải khát.



Bộ Công an khuyến cáo, đây là hình thức, thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn.