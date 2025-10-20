Cảnh báo mã độc đánh cắp tài khoản ngân hàng: Tiền có thể 'bốc hơi' sau vài giây

Mã độc tấn công hệ điều hành Android

Các ngân hàng vừa cảnh báo đến khách hàng về mã độc Anatsa. Đây là một loại mã độc chuyên đánh cắp thông tin tài chính trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, đang lây lan mạnh trên toàn cầu.

Mã độc Anatsa thường giả dạng các ứng dụng tiện ích như PDF Reader, Document Reader... và xuất hiện ngay trên các kho ứng dụng chính thống nhằm dụ người dùng cài đặt. Sau khi người dùng cài đặt, ứng dụng sẽ tự tải về “bản cập nhật” chứa mã độc để thực hiện hành vi tấn công.

Cơ chế tấn công của mã độc Anatsa là ngụy trang dưới các ứng dụng hợp pháp và đưa lên Google Play để lừa người dùng cài đặt.

Sau khi được cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu các quyền nhạy cảm như Trợ năng (Accessibility) hoặc SMS để theo dõi và chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Khi người dùng truy cập ứng dụng ngân hàng, mã độc sẽ chèn một màn hình giả mạo có giao diện tương tự nhằm đánh cắp mật khẩu, mã OTP.