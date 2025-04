Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ dịp lễ 30/4-01/5 và mùa du lịch 2025

Không chỉ chiếm đoạt tiền, một số đối tượng còn yêu cầu người mua cung cấp ảnh căn cước công dân, mã xác thực (OTP) ngân hàng để “xác nhận thông tin đặt vé”, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã đăng tải nội dung cảnh báo người dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, lưu ý tuyệt đối không mua vé qua các fanpage, group mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Các đối tượng lừa đảo hiện nay ngày càng tinh vi, lập fanpage có tên gần giống với hãng hàng không, thiết kế giao diện trang web giống y hệt để đánh lừa khách hàng.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai cho biết, dịp nghỉ lễ dài ngày và mùa hè sắp tới là cao điểm các đối tượng gia tăng hoạt động lừa đảo vé máy bay giá rẻ. Người dân nên cẩn trọng với bất kỳ lời mời chào nào qua mạng, nhất là các lời rao bán vé giá rẻ bất thường, yêu cầu chuyển khoản nhanh. Do đó, khi bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất trình báo, cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan để cơ quan chức năng kịp thời điều tra, xử lý, tránh để đối tượng tiếp tục lừa đảo người khác.

Tương tự, Công an thành phố Đà Nẵng cũng liên tục cập nhật cảnh báo trên cổng thông tin thành phố và khuyến cáo người dân nên mua vé máy bay trực tiếp trên website chính thức của hãng hoặc qua các đại lý được hãng ủy quyền, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác thực được danh tính người bán.