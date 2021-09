Cảnh báo: Loại ma túy siêu tinh vi xuất hiện lần đầu tại Khánh Hòa

Báo Khánh Hòa đưa tin, trong các đợt truy quét, tấn công tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã sớm phát hiện, thu giữ một loại ma túy lần đầu xuất hiện trên địa bàn với tên gọi “nước dâu”.



Theo đánh giá của lực lượng chống tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang, so với các loại ma túy khác như hàng đá, thuốc lắc hay heroin, “nước dâu” đặc biệt nguy hiểm.

Loại ma túy thế hệ mới “nước dâu” vừa bị lực lượng chống tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang thu giữ.

Quá trình đấu tranh, khai thác từ các nghi phạm mua bán “nước dâu” vừa sa lưới cho thấy, loại ma túy thế hệ mới này được tội phạm ma túy ở TP. HCM trà trộn vào các kiện hàng rồi chuyển ra Nha Trang theo dịch vụ của các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường dài.



Trước khi được tung ra thị trường, tội phạm đã ngụy trang ma túy với bề ngoài có thể liên tưởng tới các loại hoa quả được đóng thành từng gói nhỏ, bên ngoài ghi nhãn “crispy fruit” (có nghĩa là trái cây giòn tan) với nhiều thành phần hóa học khác nhau.



Trước khi nhận được loại ma túy nguy hiểm này, tội phạm ma túy ở Nha Trang đã tiến hành các đợt tiếp thị, quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.



Theo Trung tá Nguyễn Quốc Phong - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang, trong vụ bắt giữ 2 cô gái cùng sinh năm 2003 mua bán loại ma túy này có thể thấy, trước đó 2 đối tượng đã công khai hình ảnh loại ma túy này trên mạng xã hội như thể “tiếp thị” bộ phận dân chơi, người nghiện ma túy.



Vì là loại ma túy mới nên gần đây một bộ phận người nghiện, dân chơi săn lùng “nước dâu”. Một gói ma túy loại này tuy nhỏ chỉ bằng một nửa gói cà phê hòa tan nhưng lại rất đắt.



Qua 2 vụ án được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang triệt phá gần đây, các đối tượng khai đã nhắm đến những nam nữ thanh niên con nhà khá giả để tiếp thị, bán với giá dao động từ 3,3 - 3,5 triệu đồng.



Trung tá Nguyễn Quốc Phong thông tin, sử dụng loại ma túy này ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ảo giác mạnh và có thể ngay lập tức đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá liều.



Đặc biệt, để tăng phấn khích, “nước dâu” sẽ được các đối tượng hòa tan cùng nước ngọt dạng lon. Vì thế, chỉ cần một chút lơ là, mất cảnh giác, nam nữ thanh niên trong một cuộc vui thông thường cũng sẽ rất dễ bị sập bẫy và rơi vào guồng quay nghiện ngập.



Trước những nguy cơ kể trên, ngoài việc lực lượng công an tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, triệt phá tội phạm ma túy xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, mỗi gia đình cần quan tâm, giáo dục con cái mình luôn cảnh giác, tránh xa ma túy, trong đó có loại “nước dâu” đặc biệt nguy hiểm nêu trên.