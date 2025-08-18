Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây chết người

Phenylbutazone là thuốc chống viêm không steroid (NSAID), từng được sử dụng trong điều trị bệnh xương khớp. Tuy nhiên, thuốc này tiềm ẩn nguy cơ gây ra các phản ứng dị ứng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh. Trong số đó, nghiêm trọng nhất là hội chứng DRESS - với biểu hiện sốt cao, phát ban toàn thân, tổn thương gan, thận, tim, phổi và hội chứng Lyell (hoại tử da nhiễm độc) khiến da bong tróc như bỏng nặng, dẫn tới nhiễm trùng, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa, suy tủy xương và có nguy cơ tử vong cao.

Nhiều ca dị ứng thuốc nặng liên quan đến Phenylbutazone.

Trường hợp bệnh nhân nam 51 tuổi ở Hải Phòng tự mua thuốc online điều trị đau khớp, sau đó lên cơn sốt cao kèm phát ban toàn thân và được chẩn đoán mắc hội chứng DRESS. Một bệnh nhân nam khác, 66 tuổi ở Nghệ An, được người nhà cho dùng thuốc liên tục trong 35 ngày, sau đó xuất hiện ban đỏ xuất huyết và sốt, cũng được xác định mắc hội chứng tương tự.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nam 39 tuổi, trú tại Phú Thọ, uống Phenylbutazone suốt 30 ngày rồi rơi vào tình trạng sốt, đau họng và phát ban toàn thân, cuối cùng cũng được chẩn đoán hội chứng DRESS.

Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân nữ 70 tuổi ở Hòa Bình đã tử vong sau khi tự ý dùng Phenylbutazone cùng thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn tới sốt cao, loét miệng, đau mắt, suy gan cấp và sốc nhiễm khuẩn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân này mắc hội chứng Lyell.