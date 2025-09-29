Cảnh báo hoàn lưu bão số 10 còn rất mạnh, lũ đang lên nhanh ở Hà Tĩnh

Đó là tình trạng mưa lớn kéo dài. Trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Vùng mưa cũng mở rộng ra khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa dự báo phổ biến từ 150–250 mm, có nơi cục bộ trên 350 mm.

Mặc dù bão suy yếu, nhưng hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh, gây ra nhiều tác động đáng chú ý.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo vào khoảng 10 giờ sáng nay, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

Cùng đó là tình trạng lũ trên các hệ thống sông. Ở Bắc Bộ, mực nước trên nhiều sông đang lên, dự báo có nơi vượt báo động 2–3.

Đáng chú ý, lũ trên hệ thống sông Kiến Giang (Quảng Trị) đêm qua đã đạt đỉnh, vượt báo động 3 và hiện đang xuống. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt ven sông tại khu vực này vẫn còn kéo dài.

Tại Hà Tĩnh, lũ trên các sông đang lên rất nhanh và dự báo sẽ vượt báo động 3 trong sáng nay. Nguy cơ ngập úng sâu ở vùng hạ lưu và các khu vực trũng thấp là rất cao.

Với lượng mưa rất lớn trong hôm nay và ngày mai (có thể lên đến vài trăm mm), nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao ở khu vực vùng núi phía Tây Bắc Trung Bộ, vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.