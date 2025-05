Cảnh báo hình thức lừa đảo liên quan đến cập nhật thông tin tuyển sinh của học sinh

Những ngày qua, nhiều trường học tại TP Hồ Chí Minh cũng đã phát cảnh báo về hình thức lừa đảo mạo danh nhà trường, gọi điện cho phụ huynh, học sinh yêu cầu xác nhận mã định danh mức độ 2 cho học sinh để có thông tin phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp. Việc cập nhật, cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link lạ của kẻ xấu có thể dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản.



Mới đây, phụ huynh Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính (Phường Hòa Thạnh, Tân Phú) nhận được thông báo của nhà trường cảnh báo về hình thức lừa đảo mới liên quan đến việc cập nhật, bổ sung thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp. Theo thông báo của nhà trường, hiện nay lợi dụng thời điểm tuyển sinh các lớp đầu cấp, các đối tượng lừa đảo qua mạng giả danh Công an phường, xã, thị trấn yêu cầu phụ huynh cập nhật định danh điện tử mức 2 cho con em mình để bổ sung hồ sơ thi, tuyển sinh đầu cấp.



Để tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu phụ huynh gọi video để cố tình cho phụ huynh thấy được hình ảnh nhiều người mặc quần áo giống Công an đang làm việc ở trụ sở, nhưng thật ra đây chỉ là clip cắt ghép. Sau đó, kẻ xấu dẫn dụ phụ huynh cài đặt App "dịch vụ công trực tuyến" (app ảo). Quá trình thao tác, phụ huynh vô tình cung cấp số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng... và nguy hiểm nhất là phụ huynh tự chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt gửi vào app ảo này, từ đó có thể bị kẻ xấu rút hết tiền trong tài khoản. Nhà trường khuyến cáo, khi nhận được những cuộc gọi nghi ngờ, người dân cần gọi điện trực tiếp cho trực ban Công an phường, xã, thị trấn, cảnh sát khu vực để xác minh, kiểm chứng lại thông tin, tránh “tiền mất tật mang”.



Đầu tháng 3 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng từng cảnh báo chiêu lừa hoàn trả học phí, sau khi Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh ở tất cả cấp học, từ năm học tới. Cụ thể, nhiều phụ huynh phản ánh có người giả danh nhân viên của Sở, trường gọi và nhắn tin yêu cầu làm hồ sơ để được trả lại học phí. Theo ghi nhận từ một số đơn vị, đã có phụ huynh mất tiền vì chiêu thức lừa đảo này. Sở Giáo dục lưu ý tất cả phụ huynh, học sinh không làm theo nội dung các tin nhắn, cuộc gọi lạ về việc này, bởi tất cả hướng dẫn (nếu có) sẽ được nhà trường, giáo viên thông báo trực tiếp đến phụ huynh.