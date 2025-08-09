Cảnh báo hình thức lừa đảo lấy lại tiền khi tiếp tục khiến nhiều nạn nhân sập bẫy

Theo đó, hình thức lừa đảo giả danh cơ quan chức năng đưa thông điệp hứa hẹn “giúp lấy lại tiền đã bị lừa đảo”, nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản tiếp tục được cảnh báo khuyến cáo cho người dân không làm theo bởi có thể là nạn nhân kế tiếp.



Mới nhất, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nổi lên thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin cho những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trước đó, tự xưng là “Công an kinh tế” hoặc thành viên “tổ chức hỗ trợ đòi lại tiền”.



Cùng với thủ đoạn hứa hẹn sẽ giúp thu hồi tài sản đã mất nhưng yêu cầu nạn nhân phải nộp trước “phí hồ sơ, phí dịch vụ” hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP. Khi nạn nhân tin tưởng làm theo, các đối tượng tiếp tục chiếm đoạt tiền hoặc lợi dụng thông tin để trục lợi khác.



Tại Hà Nội, một người phụ nữ sau khi bị lừa hơn 200 triệu đồng đã tiếp tục bị lừa vì tin tưởng Facebook luật sư rởm.



Cụ thể, sau khi tìm thấy một trang facebook của một Văn phòng luật sư có dịch vụ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo vì đầu tư chứng khoán online, người phụ nữ nhắn tin hỏi “luật sư” cách thu hồi tiền bị lừa thì được các đối tượng thông báo phải đóng phí.