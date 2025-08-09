Cảnh báo hình thức lừa đảo lấy lại tiền khi tiếp tục khiến nhiều nạn nhân sập bẫy

Theo đó, hình thức lừa đảo giả danh cơ quan chức năng đưa thông điệp hứa hẹn “giúp lấy lại tiền đã bị lừa đảo”, nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản tiếp tục được cảnh báo khuyến cáo cho người dân không làm theo bởi có thể là nạn nhân kế tiếp.
Mới nhất, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nổi lên thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin cho những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trước đó, tự xưng là “Công an kinh tế” hoặc thành viên “tổ chức hỗ trợ đòi lại tiền”.
Cùng với thủ đoạn hứa hẹn sẽ giúp thu hồi tài sản đã mất nhưng yêu cầu nạn nhân phải nộp trước “phí hồ sơ, phí dịch vụ” hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP. Khi nạn nhân tin tưởng làm theo, các đối tượng tiếp tục chiếm đoạt tiền hoặc lợi dụng thông tin để trục lợi khác.
Tại Hà Nội, một người phụ nữ sau khi bị lừa hơn 200 triệu đồng đã tiếp tục bị lừa vì tin tưởng Facebook luật sư rởm.
Cụ thể, sau khi tìm thấy một trang facebook của một Văn phòng luật sư có dịch vụ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo vì đầu tư chứng khoán online, người phụ nữ nhắn tin hỏi “luật sư” cách thu hồi tiền bị lừa thì được các đối tượng thông báo phải đóng phí.
Do nóng lòng muốn lấy lại tiền, người phụ nữ đã nhờ “luật sư” hỗ trợ và chuyển 160 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Sau đó đối tượng yêu cầu bà đóng thêm tiền, nhưng do nghi ngờ bị lừa nên không chuyển tiền thêm.
Để khuyến cáo về tình hình lừa đảo qua mạng với tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo trên.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa, tránh bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.