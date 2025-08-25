Cảnh báo các 'chiêu trò lừa đảo mới' mùa du lịch cao điểm

Mối đe dọa từ các chiêu trò lừa đảo tinh vi
Theo số liệu từ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), chỉ trong nửa đầu năm 2025, hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng tới 64,78% so với cùng kỳ năm trước.
Không chỉ dừng ở đó, toàn năm 2024, các cơ quan chức năng đã xử lý 8.558 website lừa đảo, đã ngăn chặn người dân truy cập vào những trang độc hại, trái pháp luật. Theo Bộ Công an, hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã gây thiệt hại lên đến hơn 12.000 tỷ đồng trong năm 2024 cùng hơn 18.000 lượt phản ánh lừa đảo trực tuyến mỗi tháng.
Trong bối cảnh du lịch mùa cao điểm 2025, khi nhu cầu đặt vé máy bay, tour, phòng nghỉ… tăng vọt, các chiêu lừa đảo cũng ngày càng được "nâng cấp" bằng sự tinh vi và đa dạng không ngừng: từ thuê tài khoản Facebook tích xanh để giả danh resort, mạo danh doanh nghiệp uy tín, sử dụng biên lai đặt phòng giả, đến deepfake, OTP giả mạo, chiếm đoạt mã đặt phòng…
Các hình thức lừa đảo du lịch liên tục được “làm mới”
Điểm đáng lo ngại hiện nay là các chiêu trò lừa đảo trong lĩnh vực du lịch không chỉ dừng lại ở những cách làm phổ biến mà còn liên tục được “làm mới”, tinh vi hơn và khó nhận diện hơn. Các đối tượng thường xuyên kết hợp công nghệ hiện đại với tâm lý nóng vội, ham rẻ, hoặc thiếu cảnh giác của người dân để dựng lên những “cái bẫy” hoàn hảo.
Người có nhu cầu đi du lịch trong thời gian hiện nay cần cảnh giác 6 chiêu trò lừa đảo dưới đây:
Thứ nhất, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán kèm con dấu công ty của những công ty uy tín trong ngành để tạo lòng tin. Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt dịch vụ, chúng ngay lập tức cắt liên lạc và xóa mọi dấu vết.
Thứ hai, chạy quảng cáo tour du lịch, phòng khách sạn kết hợp với các thông điệp “giá sốc”, “giảm giá sâu”... đánh vào tâm lý muốn săn ưu đãi. Sau khi nạn nhân đặt cọc 30–50% giá trị, đối tượng không chỉ chiếm đoạt tài sản mà còn đánh cắp thông tin cá nhân qua việc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trực tuyến. Từ đó mở rộng các hình thức lừa đảo đến các tài sản có giá trị cao hơn.
Thứ ba, biến tướng dưới hình thức “dịch vụ làm visa nhanh”. Đối tượng thêm các câu từ thu hút khách hàng như “cam kết tỷ lệ đậu”, “hứa hoàn tiền 100% nếu thất bại”. Nhưng khi đã nhận tiền, chúng đẩy nạn nhân vào thế bị động: tự khai hồ sơ, sau đó vin cớ “thiếu thông tin” để giữ toàn bộ số tiền.
Thứ tư, giả mạo đại lý bán vé máy bay, thiết kế website và fanpage với giao diện, tên miền gần giống hãng thật. Với giao diện chuyên nghiệp, kèm nhiều chiêu khuyến mãi ảo, không ít khách hàng bị lừa chuyển khoản.
Thứ năm, ứng dụng công nghệ deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người thân trong cuộc gọi video. Nạn nhân tin rằng đang trò chuyện trực tiếp với người quen và sẵn sàng chuyển tiền theo “yêu cầu khẩn cấp”. Đây là thủ đoạn công nghệ cao, cực kỳ khó phân biệt bằng mắt thường.
Thứ sáu, lợi dụng thói quen mua vé online, các đối tượng bán vé giả, cạo sửa thông tin trên thẻ lên vé máy bay, vé tàu hoặc đưa ra các chương trình khuyến mãi không tồn tại. Đến khi ra sân bay, hành khách mới phát hiện vé không hợp lệ và mất trắng số tiền.
Bà Mai Dung, đại diện Nam Thanh - đơn vị cung cấp vé máy bay, tour du lịch uy tín chia sẻ, trên mạng có rất nhiều trang web, tài khoản Facebook giả mạo các đơn vị lớn, có uy tín trong ngành du lịch để làm công cụ lừa đảo. Thậm chí những người này còn mua tích xanh, sao chép toàn bộ nội dung, hình ảnh từ các trang chính thống nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tạo lòng tin giả tạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tâm lý ham rẻ và thiếu kinh nghiệm kiểm chứng thông tin là lý do chính khiến du khách bị sập bẫy lừa đảo.
Cách thức phòng tránh các chiêu trò lừa đảo du lịch
Bộ Công an và Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân cần đặc biệt thận trọng khi tiếp cận các quảng cáo tour giá rẻ, combo nghỉ dưỡng “ưu đãi sốc” trên mạng xã hội. Trước khi đặt dịch vụ, nên kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như website chính thức, tổng đài hỗ trợ của khách sạn, hãng hàng không hoặc các ứng dụng uy tín (Nam Thanh Travel, Booking, Traveloka…).
Đồng thời, cần đối chiếu kỹ số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng mà người bán cung cấp với thông tin công khai của doanh nghiệp. Hãy kiểm tra tính minh bạch của tài khoản rao bán: phần lớn tài khoản giả mạo thường mới lập, đổi tên gần đây hoặc chỉ có một vài bài đăng quảng cáo. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không nên chuyển khoản, nhất là vào tài khoản cá nhân.
Sau khi đã đặt cọc, khách hàng cần chủ động liên hệ với số điện thoại chính thức của hãng bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để xác minh lại mã đặt phòng, mã vé. Mọi giao dịch cần được thực hiện trên nền tảng chính thống, có hóa đơn và quy trình xác nhận rõ ràng.
Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng (tin nhắn, email, biên lai, ảnh chụp website/fanpage giả mạo…) và trình báo kịp thời đến cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.
Trong bối cảnh mùa du lịch cao điểm, các chiêu trò lừa đảo liên tục được làm mới, tinh vi hơn và khó nhận diện hơn. Người dân cần luôn cảnh giác, chỉ giao dịch qua kênh chính thống và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để bảo vệ mình và cộng đồng.