Cảnh báo các 'chiêu trò lừa đảo mới' mùa du lịch cao điểm

Mối đe dọa từ các chiêu trò lừa đảo tinh vi

Theo số liệu từ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), chỉ trong nửa đầu năm 2025, hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng tới 64,78% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ dừng ở đó, toàn năm 2024, các cơ quan chức năng đã xử lý 8.558 website lừa đảo, đã ngăn chặn người dân truy cập vào những trang độc hại, trái pháp luật. Theo Bộ Công an, hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã gây thiệt hại lên đến hơn 12.000 tỷ đồng trong năm 2024 cùng hơn 18.000 lượt phản ánh lừa đảo trực tuyến mỗi tháng.

Trong bối cảnh du lịch mùa cao điểm 2025, khi nhu cầu đặt vé máy bay, tour, phòng nghỉ… tăng vọt, các chiêu lừa đảo cũng ngày càng được "nâng cấp" bằng sự tinh vi và đa dạng không ngừng: từ thuê tài khoản Facebook tích xanh để giả danh resort, mạo danh doanh nghiệp uy tín, sử dụng biên lai đặt phòng giả, đến deepfake, OTP giả mạo, chiếm đoạt mã đặt phòng…

Các hình thức lừa đảo du lịch liên tục được “làm mới”

Điểm đáng lo ngại hiện nay là các chiêu trò lừa đảo trong lĩnh vực du lịch không chỉ dừng lại ở những cách làm phổ biến mà còn liên tục được “làm mới”, tinh vi hơn và khó nhận diện hơn. Các đối tượng thường xuyên kết hợp công nghệ hiện đại với tâm lý nóng vội, ham rẻ, hoặc thiếu cảnh giác của người dân để dựng lên những “cái bẫy” hoàn hảo.