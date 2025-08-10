Căng thẳng trước trận đấu của tuyển Ý và Israel

Năm 2023, Israel đã tấn công vào Dải Gaza sau cuộc tấn công do Hamas khởi động khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, theo thống kê của Israel.

“Chúng tôi sẽ đến Udine và chúng tôi biết rằng sẽ không có nhiều người hâm mộ. Tôi hiểu điều đó, tôi hiểu những lo ngại đó. Chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi phải chiến đấu, nếu không chúng tôi sẽ phải nhận thất bại 3-0”, HLV Gattuso úp mở về án phạt nếu tẩy chay trận đấu của tuyển Ý và Israel .

Các cơ quan y tế Palestine cho biết chiến dịch trên bộ và trên không kéo dài hai năm của Israel chống lại các chiến binh Hamas ở Dải Gaza đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, trong đó gần một phần ba số người chết dưới 18 tuổi.

“Thật đau lòng khi chứng kiến ​​những gì đang diễn ra. Chúng tôi biết rõ sẽ có 10.000 người bên ngoài sân vận động và 6.000 người bên trong”, HLV Gattuso cho biết thêm.

Hiện tại ở bảng I, tuyển Na Uy dẫn đầu bảng với 15 điểm, hơn tuyển Ý và Israel 9 điểm, mặc dù Ý còn một trận đấu trong tay.

Trong tư cách là HLV đội tuyển Ý, HLV Gattuso từng có khởi đầu mạnh mẽ với hai chiến thắng. Mặc dù chiến thắng 5-4 trước Israel tại Hungary hồi tháng 9 không hề dễ dàng, khi bàn thắng do Sandro Tonali vào phút cuối đã giúp tuyển ý giành chiến thắng.