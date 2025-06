Căng thẳng Israel - Iran gia tăng, đồng USD mạnh lên

Đồng tiền giấy mệnh giá 100 Euro (phía sau) và 100 USD tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, đồng USD tăng 0,3% so với đồng yen của Nhật Bản lên 143,88 yen/USD và tăng 0,1% so với franc Thụy Sĩ lên 0,8110 franc/USD, chấm dứt chuỗi hai phiên giảm giá trước đó. Đồng euro giảm 0,4% xuống còn 1,1539 USD/euro, khép lại chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp.

Giới phân tích cho rằng tình trạng leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran là nhân tố chính thúc đẩy lực cầu đối với các tài sản "trú ẩn an toàn" như USD và vàng.

Sáng 13/6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Không quân Israel đã không kích nhiều mục tiêu quan trọng của Iran, trong đó có cơ sở làm giàu urani Natanz ở miền Trung nước này, khiến nhiều lãnh đạo quân sự thiệt mạng. Theo hãng thông tấn Fars, Iran đã tiến hành đợt không kích thứ ba vào sáng 14/6, theo giờ địa phương, tiếp theo sau hai loạt không kích được thực hiện trong đêm 13/6, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhắm đến các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran.

Ông Jack Janasiewicz, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty Quản lý Đầu tư Natixis (Mỹ), nhận định phản ứng ban đầu của thị trường là dễ hiểu, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi sát thời gian kéo dài và mức độ leo thang của xung đột.

Mặc dù được hỗ trợ bởi yếu tố địa chính trị, nhưng đồng bạc xanh vẫn đối mặt với áp lực suy yếu, do lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tính chung cả tuần, đồng USD giảm gần 1% so với đồng yen, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 5/2025, và tiếp tục đi xuống tuần thứ hai liên tiếp so với đồng franc Thụy Sĩ.