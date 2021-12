CĂNG ĐÉT: Tân Miss Universe tiếp tục bị 'bóc phốt' thái độ

Dù Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - đã hạ màn, song dư âm cuộc thi vẫn còn cho tới hiện tại.

Mới đây, đại diện Chile - Antonia Figueroa - bất ngờ lên tiếng tố tân Hoa hậu Hoàn vũ - Harnaaz Sandhu - có thái độ rất bất lịch sự. Lời lẽ của Antonia Figueroa sau đó đã bị người hâm mộ tân Miss Universe chỉ trích.

Trước sự việc, mỹ nhân Chile bày tỏ: "I did express my own opinion and experience about a woman in the competition who was very impolite. And then her fans started to attack me with no reason, because they think apparently having a crown makes you a good person with no flaws. That's it".

(Tạm dịch: Tôi đã bày tỏ quan điểm và kinh nghiệm của mình tại cuộc thi về một người phụ nữ rất bất lịch sự. Và sau đó người hâm mộ của cô ấy bắt đầu tấn công tôi mà không có lý do, vì họ nghĩ rằng việc cô ấy có vương miện như khiến cô ấy trở thành một người tốt, không có điểm xấu. Vậy thôi đó).