Càng cuối năm, 4 con giáp này càng vượng tài lộc và sự nghiệp

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tuần mới, 4 con giáp này càng vượng tài lộc và sự nghiệp về những ngày cuối năm. 1. Tuổi Thìn Xem tử vi tuần mới 13/01 – 19/01/2025 của 12 con giáp báo hiệu người tuổi Thìn sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới nhờ ảnh hưởng tích cực từ Thiên Đức. Với sự khiêm tốn và thái độ sống cởi mở, bạn không chỉ tạo thiện cảm với mọi người xung quanh mà còn khiến bản thân luôn tràn đầy sức sống. Công việc đầu tuần có dấu hiệu trì trệ, có thể bạn sẽ gặp phải một số khó khăn từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Từ giữa tuần trở đi, vận trình công việc có dấu hiệu khởi sắc. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để bạn tập trung hoàn thành các mục tiêu còn dang dở. Vận may tiền bạc của tuổi Thìn tiếp tục tỏa sáng nhờ sự dũng cảm và quyết đoán trong đầu tư. Giao tiếp với những người có kinh nghiệm, học hỏi từ họ sẽ mang lại cho bạn những thông tin quý báu, giúp các quyết định tài chính của bạn trở nên đúng đắn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không nên tiêu xài hoang phí hoặc đặt niềm tin mù quáng vào những cơ hội chưa rõ ràng. Chuyện tình cảm của tuổi Thìn tuần này khá tốt 2. Tuổi Ngọ Tuổi Ngọ đón nhận tuần mới với sự hỗ trợ từ cát tinh Tử Vi, giúp bạn định hướng rõ ràng trong công việc và cuộc sống. Công việc tuần này của tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, bạn thậm chí có thể hoàn thành kế hoạch trước thời hạn nếu giữ được sự tập trung. Đầu tuần là thời điểm tốt để bạn nảy ra các ý tưởng sáng tạo hoặc giải pháp đột phá. Tuy nhiên, thứ 6 sẽ có một số trở ngại, bạn nên cảnh giác để tránh bị kẻ khác gài bẫy hoặc gây khó dễ. Với sự kiên trì và cẩn trọng, bạn hoàn toàn có thể vượt qua thử thách này và đạt được kết quả đáng mong đợi. Tuần này, tuổi Ngọ cũng có lộc về tài chính, đặc biệt với những ai đang buôn bán tự do hoặc làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quản lý. Một quý nhân lớn tuổi sẽ mang đến cho bạn cơ hội hoặc lời khuyên hữu ích, giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Đây là thời điểm bạn nên trao đổi nhiều hơn với gia đình hoặc người thân để nhận được sự hỗ trợ trong các kế hoạch quan trọng. Vận tình cảm của tuổi Ngọ tuần này khá tích cực. Người độc thân nên tận dụng cơ hội để giao lưu, đặc biệt với những người lớn tuổi có kinh nghiệm, bởi họ có thể mang đến cho bạn những lời khuyên giá trị. 3. Tuổi Tuất Theo dự đoán từ tử vi tuần mới 13/01 – 19/01/2025 của 12 con giáp, tuổi Tuất tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các sao tốt lành trong tuần này. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tận dụng các nguồn lực hiện có và đạt được những bước tiến quan trọng trong cuộc sống. Được Tam Hợp cục hỗ trợ, tuổi Tuất có thuận lợi trong công việc. Những nỗ lực của bạn sẽ mang lại kết quả tích cực, giúp tăng năng suất và đạt được mục tiêu. Đây là thời điểm tốt để bạn lên kế hoạch dài hạn hoặc tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm mở rộng mối quan hệ. Thành công trong công việc sẽ giúp bạn tự tin hơn, không còn phải bận tâm đến những ý kiến không đáng kể từ người khác. Vận may tài chính tuần này của tuổi Tuất khá ổn định. Những người biết cách tiết kiệm và quản lý tài chính tốt sẽ thu về những khoản tiền xứng đáng. Tuổi Tuất cần duy trì thái độ rõ ràng trong tiền bạc, không dây dưa hay lần lữa các khoản nợ. Đặc biệt, nữ tuổi Tuất có khả năng kiếm tiền giỏi, tự lập và không ngại giúp đỡ người thân hoặc làm từ thiện. Chuyện tình cảm tuần này của tuổi Tuất có nhiều điểm đáng chú ý. Người độc thân trở nên tự tin, sẵn sàng cho những buổi hẹn hò thú vị, mở ra cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ mới. Các cặp đôi đang yêu có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng cảm xúc cuối tuần có thể dễ bị xáo trộn. 4. Tuổi Hợi Sự chăm chỉ sẽ mang lại thành quả xứng đáng cho tuổi Hợi tuần này. Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi khởi sắc rõ rệt sau thứ 3. Đây là thời điểm bạn nhận được nhiều nhiệm vụ mới, không chỉ giúp bạn phát triển kỹ năng mà còn nâng cao thành tích và vị thế trong công việc. Những ai làm ăn xa, xuất ngoại hoặc làm việc với người ngoại quốc sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong tuần này. Đừng ngần ngại thử sức ở những lĩnh vực mới, bởi đây là cơ hội tốt để mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tài chính của tuổi Hợi tuần này khá ổn định nhờ khả năng quản lý tiền bạc tốt và nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh. Dù có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng bạn cần hành động nhanh chóng để không bị người khác chiếm lấy. Người độc thân tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò trong tuần này. Nếu có hứng thú với ai đó, đây là thời điểm tốt để bạn mở lòng và tìm hiểu sâu hơn. Cuối tuần là lúc thích hợp để cả hai cùng thư giãn, chia sẻ và củng cố mối quan hệ. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi