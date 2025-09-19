Canada công bố danh sách 29 siêu vi khuẩn nguy hiểm nhất đối với con người

Cơ quan Y tế Công cộng Canada vừa công bố danh sách cập nhật về các siêu vi khuẩn nguy hiểm nhất, trong đó nổi bật là họ vi khuẩn Enterobacterales kháng carbapenem và nấm Candida auris với tỷ lệ tử vong lên đến 60%.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, đây là bản cập nhật đầu tiên sau một thập kỷ, giảm từ 68 xuống còn 29 tác nhân gây bệnh được theo dõi.

Các tác nhân này được đánh giá và xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí như khả năng kháng thuốc, mức độ lây truyền, tỷ lệ tử vong và tác động đến các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.