Canada, Australia và Anh công nhận nhà nước Palestine

Trong một bài đăng trên nền tảng X ngày 21/9, Thủ tướng Mark Carney khẳng định: “Canada công nhận Nhà nước Palestine và sẵn sàng hợp tác để hiện thực hóa một tương lai hòa bình cho cả Palestine và Israel".

Động thái này không phải là bất ngờ. Hồi tháng 7/2025, ông Carney đã công khai ý định công nhận Palestine, bất chấp sự phản đối dữ dội từ các quan chức Israel – những người cáo buộc đây là “phần thưởng cho Hamas”. Tuy nhiên, chính quyền Ottawa kiên quyết bác bỏ lập luận này. CNN dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Palestine cho biết: “Chính quyền Palestine đã từ bỏ bạo lực, công nhận Israel và cam kết với giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi công nhận Nhà nước Palestine để trao quyền cho những lực lượng khao khát chung sống hòa bình và gạt Hamas ra bên lề".

Cảnh hoang tàn ở Gaza giữa xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Reuters

Trước những phản ứng tiêu cực từ phía Israel, các quan chức Canada khẳng định việc công nhận Palestine không nhằm trừng phạt hay đối đầu, mà là nỗ lực ngoại giao nhằm giữ cho triển vọng giải pháp hai nhà nước không bị dập tắt.

“Chúng tôi cố gắng giải thích điều này một cách chân thành, làm mọi việc trong khả năng để ngăn chặn việc biến quyết định này thành hành động đối đầu", một quan chức cấp cao cho biết thêm.

Cũng trong ngày 21/9, Australia lên tiếng công nhận Nhà nước Palestine là một thực thể “độc lập và có chủ quyền”. Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Anthony Albanese cùng Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong khẳng định: “Bằng quyết định này, Australia công nhận nguyện vọng chính đáng và lâu dài của người dân Palestine về một nhà nước riêng của họ".

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, động thái của Canberra là một phần trong “nỗ lực quốc tế phối hợp nhằm tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước”, khởi đầu từ lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc trả tự do cho các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công đẫm máu ngày 7/10/2023.

Nối bước Canada và Australia, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 21/9 tuyên bố Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine, qua đó thắp lại hy vọng cho một giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm qua tại Gaza.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang, ông Starmer nhấn mạnh, London buộc phải hành động nhằm giữ gìn cơ hội cho hòa bình. Thủ tướng Anh khẳng định, quyết định này không phải là "phần thưởng" dành cho Hamas như phía Israel chỉ trích, mà ngược lại, chính lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước đồng nghĩa với việc Hamas sẽ không có chỗ đứng trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Anh cũng kêu gọi chấm dứt ngay cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Dải Gaza. Tính đến cuối tháng 8/2025, tổng số người chết và bị thương do xung đột vũ trang tại đây đã vượt mốc 220.000 người.