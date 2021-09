Cẩn trọng khi mua xe SH Mode 2021 giá rẻ rao bán đầy chợ mạng

Theo đó, xe SH Mode 2021 giá rẻ được giới thiệu là hàng HQTL, dung tích xi lanh 125cc tích hợp hệ thống ABS đời mới nhất thị trường. So với giá trên dưới 70 triệu đồng đang được bán chính hãng thì giá đã rẻ hơn tới 70%.



Chia sẻ của một thành viên rao bán, dòng xe SH Mode 2021 giá rẻ được nhập khẩu nguyên chiếc. Khi người mua đặt hàng thì được vận chuyển đến tận nơi trên toàn quốc với đầy đủ giấy tờ và biển số xe mới thu tiền, giá rao bán đã bao gồm toàn bộ chi phí.



Đặt nghi vấn về chất lượng xe, người rao bán cho biết do xe có giấy tờ đầy đủ nên khi đi đường gặp công an kiểm tra vẫn bình thường, người dùng nên cẩn trọng lưu ý tránh tai nạn bởi khi đó có thể bị ảnh hưởng bởi không có giấy tờ gốc.



Cũng theo người rao bán, xe nhập nguyên chiếc nên hoàn toàn yên tâm về chất lượng, bên cạnh không quên trấn an người mua về giá rẻ lẫn giấy tờ đầy đủ để tạo niềm tin về dòng xe sang giá hời này.



SH Mode 2021 giá rẻ chủ yếu là loại nhập lậu và "mẹ bồng con"



Theo một cán bộ quản lý thị trường, thông tin về việc rao bán xe SH Mode 2021 giá rẻ thời gian qua đúng là có khá nhiều trên chợ mạng. Đối tượng bán chủ yếu giao dịch qua điện thoại để đặt hàng và tư vấn thông tin.