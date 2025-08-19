Cần Thơ rà soát dự án cũ để khởi động trung tâm hành chính mới ở khu đất vàng

Thông tin được đưa ra tại tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ với các sở ngành, địa phương liên quan vào sáng 18/8, về điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Phú.

Khu đất vàng, với 3 mặt giáp đường, 1 mặt giáp sông dự kiến đặt Trung tâm hành chính mới của Cần Thơ.

Ông Trần Phú Lộc Thành – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ cho biết, quy hoạch Trung tâm văn hóa Tây Đô xây dựng từ năm 2004, rộng 69ha, giai đoạn 1 hơn 43ha. Tới năm 2014, Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho bổ sung Trung tâm hành chính vào phạm vi dự án và điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, việc thu hồi đất được bắt đầu thực hiện trước điều chỉnh trên và theo quy hoạch cũ.

Tới nay, Cần Thơ đã thu hồi được hơn 18ha trong khu quy hoạch Trung tâm văn hóa Tây Đô, nhưng không bao gồm khu đất quy hoạch trung tâm hành chính. Năm 2023, quy hoạch chung của TP. Cần Thơ được duyệt đã tích hợp trung tâm hành chính.

Để triển khai trung tâm hành chính tập trung mới, theo ông Thành, do các quy hoạch cũ đã hết hiệu lực, nên không đảm bảo tính pháp lý để thu hồi đất. Còn nếu tiếp tục triển khai, lại phải theo quy hoạch cũ - tức không có trung tâm hành chính.