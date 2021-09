Cần sớm có giải pháp đồng bộ để thu hút lại lao động

Hiện tại, khoảng 30 - 34% đơn hàng dệt may đã rút khỏi thị trường VN, tỷ lệ đơn hàng các doanh nghiệp phía Bắc hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam chỉ đạt khoảng 10%, để khôi phục lại cũng mất từ 6 tháng đến 1 năm. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phải đóng cửa vì Covid-19, nhiều địa phương đang thực hiện rất tốt nhưng có 1 số địa phương vẫn áp dụng máy móc, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do chưa biết khi nào dịch bệnh có thể kiểm soát nên ông Giang kiến nghị cần áp dụng các ưu đãi về thuế, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các ngành và địa phương...

Tại buổi tọa đàm trực tuyến "Cải tiến kỹ năng lao động - chìa khóa bứt phá sản xuất" do Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) tổ chức, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS cho biết: "Có khoảng 37 - 47% lao động đã dịch chuyển từ các thành phố lớn phía Nam như TPHCM, Bình Dương về các địa phương.

Doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" ảnh minh họa Doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" ảnh minh họa

Theo nhiều ý kiến đóng góp tại tọa đàm nói trên, để có thể đưa người lao động từ các địa phương trở lại làm việc sau khi thị trường bình ổn, các địa phương cần chuẩn bị các phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm việc, bao gồm không chỉ nỗ lực kết nối cung - cầu lao động, mà còn là việc kiến tạo các động lực về cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, cần những gói hỗ trợ cụ thể hơn cho doanh nghiệp trong từng lĩnh vực sản xuất, đặc thù sản xuất từng ngành nghề. Đối với người lao động phải có những chính sách gắn với doanh nghiệp chặt chẽ hơn.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; 32,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 12,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 5,9%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 9-2021, cả nước có 3.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,4 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 49,9 nghìn lao động, giảm 32,3% về số doanh nghiệp, giảm 8,1% về vốn đăng ký và tăng 15% về số lao động so với tháng 8-2021; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 62,2% về số doanh nghiệp, giảm 69,3% về số vốn đăng ký và giảm 39,9% về số lao động.