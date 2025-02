Cân nhắc lợi hại của AI

Tại hội nghị, các tổ chức từ thiện và doanh nghiệp dự kiến cam kết khoản tiền 500 triệu USD để tài trợ cho các dự án AI phục vụ lợi ích công trên toàn cầu. Con số này có thể tăng lên 2,5 tỉ USD trong vòng 5 năm. Ngoài ra, các nước có thể đạt được giải pháp đối phó tình trạng thiếu năng lượng "khó tránh khỏi" do các mô hình AI tiêu thụ nhiều điện.

Ngay cả khi hội nghị trên chuyển hướng sự tập trung khỏi vấn đề an toàn của AI, nhiều chuyên gia vẫn kêu gọi tăng cường quy định để ngăn nguy cơ công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Lời kêu gọi này càng gia tăng sau khi Báo cáo An toàn AI quốc tế được công bố ngay trước thềm hội nghị, nêu bật một loạt rủi ro như: tạo và lan truyền thông tin sai lệch, sự phát triển vũ khí do AI điều khiển, nguy cơ AI tạo ra loại virus máy tính không thể ngăn chặn… Báo cáo này được 96 chuyên gia biên soạn và nhận được sự hậu thuẫn của 30 nước, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Một số chuyên gia nhận định những rủi ro trên là "ngắn hạn", khó có thể thu hút được sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ trong dài hạn. Theo họ, kịch bản thật sự khiến mọi người cùng hợp tác là AI trở nên thông minh hơn con người và muốn giành quyền kiểm soát.