Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ

Tổng thể Q House nhìn từ trên cao hài hoà với khung cảnh xung quanh

Giữa những biến động của thiên nhiên miền Trung, nơi triều cường và mùa lũ có thể ập đến bất cứ lúc nào, Q House xuất hiện như một lời đáp nhẹ nhàng nhưng kiên định của kiến trúc trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Căn nhà toạ lạc ở vùng ngoại ô Đồng Hới, nơi hằng năm phải hứng chịu những đợt nước dâng cao đến hơn một mét. Giải pháp mà nhóm kiến trúc sư lựa chọn nâng toàn bộ công trình lên 1,4m so với mặt đất, vừa đảm bảo an toàn, vừa khéo léo tạo hình thế “lưng chừng đồi” - nơi căn nhà như đặt giữa tầng mây và gió.

Công trình lắp đặt hệ đèn vàng, tạo cảm giác ấm cúng khi màn đêm buông xuống

Phía trước là khoảng sân rộng rãi giúp công trình thoáng đãng, mát mẻ

Thực tế đó không chỉ mang lại cảm giác nhẹ bẫng, thoáng đãng mà còn mở ra một cảnh quan mềm mại, thoải dần ra xa, giúp công trình hoà vào thiên nhiên một cách tự nhiên, tinh tế. Q House không cố vươn mình để nổi bật mà lặng lẽ tôn trọng địa thế, để gió, nắng và cây xanh tự do đi qua từng khoảng hiên rộng.