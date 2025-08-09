Căn nhà 75m2 trắng tinh khôi ngập tràn cây xanh sau 2 năm sử dụng

Cuộc sống với những trải nghiệm thú vị của các thành viên nhỏ trong gia đình giữa vườn cây xanh là điều đáng quý trong bối cảnh môi trường nhiều hạn chế hiện nay.

Nhóm thiết kế và gia chủ lựa chọn đa dạng các loài thực vật, kiểng lá đa tầng tán, các loại dây leo,... để phủ xanh ngôi nhà. Với diện tích mặt kính lớn và giếng trời đón nắng, không khí trong nhà vẫn được điều hòa ổn định nhờ lớp cây xanh và hồ bơi tại tầng trệt.

Không gian của ngôi nhà vừa sáng thoáng vừa xanh mát là thiết kế kiến trúc vừa vặn cho nhà ở đô thị.