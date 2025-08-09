Căn nhà 75m2 trắng tinh khôi ngập tràn cây xanh sau 2 năm sử dụng

Thúy Hiền| 08/09/2025 09:13

Đã được hoàn thiện cách đây 2 năm, ngôi nhà không chỉ tiếp tục giữ được sự mới mẻ thú vị cho không gian sống mà còn phát triển thêm thảm thực vật xanh mát khắp các vị trí trong - ngoài ngôi nhà.

Căn nhà phố 75m2 được xây dựng với ý tưởng về một không gian sống tràn ngập cây xanh cho gia đình có trẻ nhỏ ở TP.HCM.

fb-img-1756090866767.jpg
fb-img-1756090873074.jpg
fb-img-1756090742568.jpg
fb-img-1756090904872.jpg
fb-img-1756090900752.jpg
fb-img-1756090892610.jpg

Sau 2 năm đi vào sử dụng, thảm thực vật quanh nhà được chăm sóc và phát triển mạnh mẽ. Kết hợp với hình khối thú vị của khu vực giếng trời và cầu thang, ngôi nhà trông như một vườn treo xanh mát.

fb-img-1756090687538.jpg
fb-img-1756090720557.jpg
fb-img-1756090685024.jpg

Cuộc sống với những trải nghiệm thú vị của các thành viên nhỏ trong gia đình giữa vườn cây xanh là điều đáng quý trong bối cảnh môi trường nhiều hạn chế hiện nay.

fb-img-1756090682959.jpg
fb-img-1756090724524.jpg
fb-img-1756090715557.jpg
fb-img-1756090726572.jpg

Nhóm thiết kế và gia chủ lựa chọn đa dạng các loài thực vật, kiểng lá đa tầng tán, các loại dây leo,... để phủ xanh ngôi nhà. Với diện tích mặt kính lớn và giếng trời đón nắng, không khí trong nhà vẫn được điều hòa ổn định nhờ lớp cây xanh và hồ bơi tại tầng trệt.

fb-img-1756090728937.jpg
fb-img-1756090734546.jpg
fb-img-1756090908130.jpg

Không gian của ngôi nhà vừa sáng thoáng vừa xanh mát là thiết kế kiến trúc vừa vặn cho nhà ở đô thị.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/can-nha-75m2-trang-tinh-khoi-ngap-tran-cay-xanh-sau-2-nam-su-dung-post1772334.tpo
