Căn nhà 170m2 với hình thức lạ mắt

Hệ vật liệu bản địa như gạch trần, đá mài, đá rửa, gỗ không chỉ phù hợp khí hậu khắc nghiệt mà còn làm công trình như hòa tan vào cảnh quan.

Công trình không phải là ngôi nhà gây choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên nhưng chính sự giản dị, khiêm nhường lại giúp nó ở lại lâu dài trong cảm nhận. Một công trình dành cho đời sống, nơi tĩnh lặng trở thành vẻ đẹp, và cân bằng là triết lý cốt lõi.