Cần làm gì khi đi du lịch gặp mưa bão, lũ lụt bất chợt?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), du khách cần theo dõi sát sao cảnh báo thời tiết từ cơ quan khí tượng địa phương, không nên chủ quan với những cơn mưa lớn kéo dài vì chúng có thể nhanh chóng gây ngập lụt và sạt lở.

Du khách lội nước trên đường phố Hội An sau khi bão Noru đổ bộ cuối tháng 9/2022. Ảnh minh họa: Nguyễn Xuân Anh

Nếu có thông tin mưa bão đổ bộ hoặc thời tiết diễn biến xấu, du khách nên chủ động hủy hoặc hoãn chuyến đi. Trường hợp đi theo tour, cần liên hệ ngay với đơn vị tổ chức để được hỗ trợ phương án xử lý kịp thời và phù hợp.