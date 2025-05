Căn hộ thứ cấp tại TP.HCM giá cao, nhưng khó chốt giao dịch

“Căn hộ rất đẹp, khách nào xem cũng thích. Nhưng khi nghe giá thì chùn lại. Họ đề nghị tôi tìm căn tương tự với giá rẻ hơn”, anh Trí nói và cho biết thêm, tình trạng này không còn là cá biệt, thị trường căn hộ thứ cấp đang rơi vào thế giằng co, nhiều sản phẩm có giá từ 6 đến 10 tỷ đồng đang khó tìm người mua. Người bán thì chần chừ không muốn giảm, người mua thì chờ giá xuống. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn khiến việc chốt giao dịch rất khó khăn.

Thực tế, dù tài sản đã tăng giá trị rõ rệt, nhưng khoảng cách giữa mức giá chào bán và khả năng chi trả của người mua ở thực vẫn quá xa, khiến thị trường rơi vào thế giằng co. Điều này sẽ còn tiếp diễn khi thanh khoản chưa hồi phục rõ ràng, trong khi tâm lý nhà đầu tư ngày càng dè dặt với các tài sản có giá trị lớn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho rằng, đà tăng giá quá nhanh trong thời gian ngắn dễ khiến thị trường rơi vào tình trạng “ngáo giá”. Người mua không còn vội vàng xuống tiền mà có xu hướng chờ đợi giá hạ nhiệt. Trong khi đó, nhiều chủ sở hữu căn hộ vẫn bám trụ với kỳ vọng sẽ có thêm một đợt sóng tăng giá nữa. Điều này làm thị trường trở nên kém linh hoạt.

Vị chuyên gia này khẳng định, thị trường bất động sản rồi sẽ quay về với quy luật cung - cầu cơ bản. Những dự án có vị trí đẹp, pháp lý minh bạch và chất lượng thực sự vẫn có thể tăng giá và được người mua chấp nhận. Ngược lại, các dự án chỉ tăng giá theo trào lưu hay kỳ vọng đầu cơ sẽ sớm phải điều chỉnh lại khi “sóng” qua đi.

Ngoài ra, đà tăng giá quá nhanh tại TP.HCM cũng đang đẩy một bộ phận người mua ra khỏi thị trường trung tâm. Làn sóng dịch chuyển về các khu vực vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai hay Long An đang trở nên rõ rệt hơn, khi mức giá căn hộ tại đây vẫn còn tương đối hợp lý với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây của trang tin Batdongsan.com.vn cho thấy, sau 3 tháng đầu năm bùng nổ, thị trường bất động sản tháng 4/2025 có sự giảm nhiệt. Một phần nguyên nhân đến từ kỳ nghỉ lễ dài. Cụ thể, trên thị trường cho thuê, mức độ quan tâm của tháng 4/2025 giảm 19%, lượng tin đăng giảm 13% so với tháng 3/2025. Cùng biên độ thời gian, trên thị trường mua bán, mức độ quan tâm giảm 18%, lượng tin đăng giảm 6%.

Song, việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là thông tin tích cực, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Việc này sẽ khiến nhu cầu nhà ở, văn phòng thương mại tăng vọt, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) hay Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra, giá bất động sản tại các khu vực này hiện thấp hơn nhiều so với trung tâm TP.HCM, nên khi sáp nhập, khoảng cách giá tạo cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu xu hướng, là lực đẩy khiến giá trị bất động sản các khu vực này gia tăng.