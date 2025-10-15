Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng

Thúy Hiền| 15/10/2025 10:33

Phong cách chủ đạo của căn hộ là Transitional với không gian tầng 1 sang trọng, tinh tế, tầng 2 thân thiện ấm cúng.

30.jpg

Căn hộ chung cư duplex có hiện trạng bàn giao thô, diện tích khá lớn nhưng có trần thấp theo thiết kế của toà nhà.

27.jpg
29.jpg
31.jpg
33.jpg

Mong muốn của gia chủ là một không gian trang trọng tinh tế nhưng vẫn cần ấm cúng thân thiện với 4 phòng ngủ: cho ông bà, vợ chồng, hai con gái và một người độc thân.

17.jpg
18.jpg
18-1.jpg
16-1.jpg
15-1.jpg
17-1.jpg

KTS chủ yếu nên tập trung sâu vào phương pháp khai thác yêu cầu , hiện trạng để thiết kế mặt bằng & không gian hấp dẫn, tối ưu hơn. Sự sang trọng được thực hiện với việc thêm những không gian đệm như sảnh đóng (không lao thẳng vào phòng khách); vách trang trí tạo tiền phòng cho phòng ngủ ông bà tránh nhìn thẳng từ phòng khách vào; ngăn chia ước lệ các không gian chính như giữa bếp với phòng khách bằng đảo bếp; không gian uống trà ...

final-2.jpg
47.jpg
27.jpg
20.jpg
16.jpg
12-1.jpg
13-1.jpg

Tầng 2 ấm cúng thân thiện hơn với phòng ngủ cho 2 con gái cùng khu sinh hoạt & vui chơi, sảnh tầng nhìn thẳng xuống thông tầng là vị trí gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình.

25.jpg
24.jpg
26.jpg
19.jpg
Theo tienphong.vn
tienphong.vn
https://tienphong.vn/can-ho-thong-tang-da-phong-cach-sang-trong-va-am-cung-post1786879.tpo
            Bất động sản
