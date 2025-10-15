Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng

KTS chủ yếu nên tập trung sâu vào phương pháp khai thác yêu cầu , hiện trạng để thiết kế mặt bằng & không gian hấp dẫn, tối ưu hơn. Sự sang trọng được thực hiện với việc thêm những không gian đệm như sảnh đóng (không lao thẳng vào phòng khách); vách trang trí tạo tiền phòng cho phòng ngủ ông bà tránh nhìn thẳng từ phòng khách vào; ngăn chia ước lệ các không gian chính như giữa bếp với phòng khách bằng đảo bếp; không gian uống trà ...