Căn hộ phối trộn màu xanh ô liu trong không gian

Ngôi nhà này không chỉ đơn thuần là tổ ấm mới nhưng chứa đựng những câu chuyện xưa cũ và tình yêu sâu sắc dành cho Sài Gòn. Từng góc nhỏ trong không gian được thiết kế để được phủ lên lớp áo hoài niệm, tạo nên sự gần gũi. Giúp gia chủ dễ dàng cảm nhận được hơi thở của thời gian và những giá trị truyền thống được giữ gìn cẩn trọng.