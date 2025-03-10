Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng

Sắc đỏ nổi bật kết hợp cùng gỗ sáng và ánh sáng tự nhiên chan hòa, tạo nên không gian sống đầy nhịp điệu, trẻ trung nhưng vẫn ấm áp.

Màu đỏ được sử dụng khéo léo và phân bổ hợp lý tại các mảng miếng trên tường, kệ tủ, bàn ghế, nội thất.