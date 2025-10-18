Căn hộ nhỏ 58m2 nhưng đủ đầy ấm cúng

Thúy Hiền| 18/10/2025 11:31

Trong từng đường nét mềm mại và tông màu trung tính nhẹ nhàng, căn hộ 58m² như không gian Nhật Bản giữa phố thị Hà Nội, vừa hiện đại vừa ấm áp.

fb-img-1760685033204.jpg

Vì không gian có diện tích hạn chế nên thiết kế mở giữa bếp và phòng khách giúp ánh sáng ban công lan tỏa khắp không gian, kéo không khí tươi mát vào từng góc nhỏ.

fb-img-1760685053995.jpg
fb-img-1760685041403.jpg
fb-img-1760685039468.jpg
fb-img-1760685051769.jpg
fb-img-1760685035295.jpg

Từ cửa chính đi vào là khu vực đảo bếp đa năng, tủ âm tường sát trần cùng kệ âm nhẹ nhàng. Thiết kế giúp tối ưu hóa công năng trong diện tích nhỏ mà không làm mất đi vẻ thanh thoát.

fb-img-1760685037395.jpg
fb-img-1760685039468.jpg
fb-img-1760685049611.jpg

Dù chỉ có 58m2 nhưng mỗi không gian trong nhà đều mang tới cảm giác rộng rãi và thoải mái cho người sử dụng.

fb-img-1760685043380.jpg

Những mảng gỗ sáng, xanh olive cùng ánh sáng dịu vàng tạo nên cảm giác bình yên, mềm mại. Dù diện tích khiêm tốn, căn hộ vẫn mang đến một tổ ấm tinh tế nơi con người cảm nhận được hơi thở, cảm xúc và sự thanh thản mỗi khi trở về nhà.

fb-img-1760685047346.jpg
fb-img-1760685045352.jpg
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/can-ho-nho-58m2-nhung-du-day-am-cung-post1788032.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/can-ho-nho-58m2-nhung-du-day-am-cung-post1788032.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            Căn hộ nhỏ 58m2 nhưng đủ đầy ấm cúng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO