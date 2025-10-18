Căn hộ nhỏ 58m2 nhưng đủ đầy ấm cúng

Từ cửa chính đi vào là khu vực đảo bếp đa năng, tủ âm tường sát trần cùng kệ âm nhẹ nhàng. Thiết kế giúp tối ưu hóa công năng trong diện tích nhỏ mà không làm mất đi vẻ thanh thoát.

Dù chỉ có 58m2 nhưng mỗi không gian trong nhà đều mang tới cảm giác rộng rãi và thoải mái cho người sử dụng.

Những mảng gỗ sáng, xanh olive cùng ánh sáng dịu vàng tạo nên cảm giác bình yên, mềm mại. Dù diện tích khiêm tốn, căn hộ vẫn mang đến một tổ ấm tinh tế nơi con người cảm nhận được hơi thở, cảm xúc và sự thanh thản mỗi khi trở về nhà.