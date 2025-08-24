Căn hộ Duplex 147m2 đưa ánh sáng trở thành điểm nhấn không gian

Căn hộ thông tầng gây ấn tượng bởi tông màu nâu đất trầm ấm đồng nhất cùng thiết kế khéo léo để phân chia ánh sáng tự nhiên.

Không gian sinh hoạt chung và riêng được kết nối bằng cầu thang xoắn ốc mềm mại. Trong tổng thể vuông vức, đường cong của cầu thang là yếu tố cân bằng hài hòa và tạo điểm nhấn.