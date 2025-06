Căn hộ chung cư thứ cấp ở khu vực phía Nam tăng giá

Theo số liệu nghiên cứu từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 5/2025, giá căn hộ thứ cấp ở TP.HCM tăng 15 - 30% so với tháng 5/2024, tập trung ở các chung cư cao cấp, như Vinhomes Grand Park (tăng 20,8%), Masteri Thảo Điền (tăng 27%), The Opera Residence (tăng 42%), Lumiere Riverside (tăng 28%), The River Thủ Thiêm (tăng 28%), D’Lusso, Q7 Saigon Riverside, Eco Green (tăng 20 - 21%).

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông cho biết, việc khan hiếm nguồn cung khiến giá căn hộ sơ cấp (căn hộ được mở bán lần đầu) bị đẩy lên. Mức giá này lại được dùng làm căn cứ để định giá căn hộ thứ cấp, nên giá loại căn hộ này cũng tăng theo. Trong đó, giá tăng nhanh nhất thuộc về các dự án mới được bàn giao, có vị trí giao thông thuận tiện.

Lượng giao dịch không tăng theo giá

Tuy giá thứ cấp tăng khá mạnh, nhưng giao dịch lại không tăng tương ứng. Ví dụ, theo báo cáo của Công ty Dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield, lượng mua căn hộ chung cư ở TP.HCM trong quý I/2025 giảm 58% so với quý IV/2024.