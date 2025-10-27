Căn hộ chung cư Saigon Getaway được cấp sổ hồng

Trước đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã cấp sổ hồng cho 40 căn hộ và các khách hàng này đã nhận sổ.

Tiếp nối việc cấp sổ hồng trong giai đoạn 1, Công ty Hiệp Phú Land, chủ đầu tư dự án, sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục cần thiết cho khoảng 150 trường hợp để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp sổ hồng cho những trường hợp này.

Cũng theo Công ty Hiệp Phú Land, tính đến ngày 9-10, tổng số tiền kinh phí bảo trì chủ đầu tư đã chuyển trả cho Ban quản trị (BQT) chung cư là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó tổng số kinh phí bảo trì là hơn 32 tỷ đồng và tổng số tiền lãi phát sinh từ quỹ bảo trì tạm tính là gần 8 tỷ đồng.