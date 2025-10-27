Căn hộ chung cư Saigon Getaway được cấp sổ hồng

Trước đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã cấp sổ hồng cho 40 căn hộ và các khách hàng này đã nhận sổ.
Tiếp nối việc cấp sổ hồng trong giai đoạn 1, Công ty Hiệp Phú Land, chủ đầu tư dự án, sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục cần thiết cho khoảng 150 trường hợp để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp sổ hồng cho những trường hợp này.
Cũng theo Công ty Hiệp Phú Land, tính đến ngày 9-10, tổng số tiền kinh phí bảo trì chủ đầu tư đã chuyển trả cho Ban quản trị (BQT) chung cư là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó tổng số kinh phí bảo trì là hơn 32 tỷ đồng và tổng số tiền lãi phát sinh từ quỹ bảo trì tạm tính là gần 8 tỷ đồng.
Việc hoàn tất nghĩa vụ này thể hiện thiện chí và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân và góp phần tạo điều kiện cho BQT triển khai công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì theo đúng quy định pháp luật.
Trong quá trình triển khai việc xin cấp sổ hồng, công ty này gặp nhiều khó khăn do bị một số cư dân treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền sai lệch thông tin về quy hoạch của dự án và vấn đề xin cấp sổ hồng. Từ đó dẫn đến việc cư dân hiểu lầm thông tin, làm chậm tiến độ cấp sổ hồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.
Trước tình trạng này Công ty Hiệp Phú Land đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ nhưng các hành vi này vẫn tiếp diễn, buộc phải tiến hành các bước pháp lý tại tòa án. Hiện nay, vụ việc đang được tòa án tiếp nhận và giải quyết theo quy định.
Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được có văn bản chỉ đạo giao các sở ngành xem xét giải quyết một số khiếu nại của cư dân, trong đó có nội dung chậm cấp sổ hồng.
Được biết, chung cư Saigon Gateway có quy mô 904 căn hộ, 29 căn shophouse. Dự án ban đầu do Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư về sau chuyển nhượng cho Công ty Hiệp Phú Land. Đến nay, dự án đã được nghiệm thu của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).