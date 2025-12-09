Căn hộ chung cư phía Nam tăng giao dịch

Căn hộ bật tăng giao dịch
Theo báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản phía Nam của DKRA Group, kết thúc tháng 8/2025, phân khúc chung cư đã tăng mạnh so với tháng 7 cả về số lượng bán lẫn giao dịch thành công.
Cụ thể, trong tháng 8 có 114 dự án mở bán, với 12.473 căn hộ chung cư được các chủ đầu tư đưa ra thị trường, tăng 3% so với tháng 7. Điểm sáng lớn nhất của thị trường đó là đã có 4.388 căn được giao dịch thành công, tăng 5,7 lần so với tháng 7.
|Căn hộ chung cư tăng mạnh giao dịch trong tháng 8/2025.
Trong đó, TP.HCM sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào đã tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng lượng hàng mở bán với 96,3%. Tuy nhiên, số lượng hàng bán đã giảm so với tháng 7 khi chiếm 99,1%.
Điểm sáng lớn nhất đến từ thị trường Tây Ninh, trong tháng 7 thị trường này chỉ có 0,1% số lượng hàng mở bán. Thế nhưng, bước vào tháng 8, thị trường này “bật tăng” lên 1,6% trong tổng số lượng hàng mới mở bán ra tại phía Nam.
Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận tăng 2% - 6% so với tháng trước. Giá bán cũng như thanh khoản thị trường thứ cấp tăng, các giao dịch tập trung ở những dự án thuận tiện kết nối về khu vực trung tâm thành phố, pháp lý hoàn thiện,đã bàn giao nhà và có tiếnđộ xây dựng nhanhchóng.
Ông Nguyễn Huy Vũ, Cố vấn Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sea Holdings cho rằng, thị trường bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực từ các chủ đầu tư lẫn khách hàng. Cụ thể, đối với chủ đầu tư hiện nay, đã không còn câu chuyện dự án chưa đủ pháp lý, chưa xây dựng đã mở bán như thời điểm trước năm 2020. Hiện nay, các chủ đầu tư đa phần chọn phương án hoàn thiện pháp lý, sau đó nhờ sự hỗ trợ dòng vốn của ngân hàng để xây dựng dự án nhanh, sau đó mới tiến hàng bán hàng.
“Trong thời gian qua, lý do giao dịch chậm một phần đến từ việc khách hàng chờ đợi các dự án được xây dựng, sau đó xem xét tiến độ, chất lượng công trình mới quyết định xuống tiền mua nhà. Ngay như công ty chúng tôi, tại dự án Destino Centro tại Tây Ninh, sau khi ra mắt vào cuối năm 2024, tới nay đã xây dựng tới Block thứ 3 trên 5 Block, các giao dịch liên tục tăng theo từng tiến độ xây dựng”, ông Vũ nói.
Một phần nữa thúc đẩy giao dịch tăng mạnh trong tháng 8 được ông Vũ đưa ra đó là các chính sách bán hàng được các chủ đầu tư đưa ra là đòn bẩy lớn nhất trong số lượng giao dịch thành công.
Cụ thể, ông Vũ cho biết, khách hàng ở thực cũng như khách hàng đầu tư đều đang lựa chọn những dự án có tiến độ thanh toán “nhẹ”, như trả góp hàng tháng, hỗ trợ ân hạn lãi gốc với ngân hàng, chiết khấu giảm giá nhà cho người dân địa phương cũng như mua nhà lần đầu. Đây chính là điểm nhấn lớn nhất của thị trường tháng 8 và cũng là đòn bẩy của thị trường các tháng tiếp theo.
Hạ tầng vẫn là chìa khoá mở cửa cho bất động sản
Nhìn lại thị trường bất động sản tại TP.HCM những năm 2010 - 2018, khi đó những khu vực như Thủ Đức, quận 9, quận 2, Nhà Bè, quận 7 của TP.HCM cũ. Những nơi nay được coi là “vùng sâu vùng xa” của TP.HCM, còn bất động sản trung tâm thuộc về các quận như quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 1, quận 3, quận 10, quận 4 của TP.HCM cũ.
Thế nhưng, sau những năm 2018 - 2025, khi các hạ tầng giao thông kết nối như Sa Lộ Hà Nội nối quận 1, Bình Thạnh cũ ra các khu vực khu Đông như quận 2, quận 9, Thủ Đức cũ… tới nay bất động sản trung tâm TP.HCM lại đang thuộc về khu vực này với mức giá từ 23 triệu/m2 chung cư năm 2018 thì nay đã lên 120 triệu/m2.
Ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh cho rằng, câu chuyện như trên sẽ lập lại ở các khu vực phụ cận của TP.HCM như Bến Lức tỉnh Long An cũ nay là tỉnh Tây Ninh hay Dĩ An, Thuận An của Bình Dương cũ.
Đưa ra ví dụ cụ thể, ông Vinh cho biết, tại Tây Ninh hiện nay hàng loạt các dự án giao thông kết nối với trung tâm TP.HCM đang được đẩy mạnh xây dựng như tuyến đường tỉnh 823D kết nối Tây Ninh- TP.HCM. Công trình này đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, hiện đã hoàn thành hơn 75% khối lượng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2025.
Hay đơn cử như dự án thành phần 7 của đường Vành đai 3 TP.HCM (Xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh) thuộcđịa bàn xã Mỹ Yên, xã Bến Lức, có điểm đầu tại Km85+200 (sau cầu Thầy Thuốc), điểm cuối tại Km91+568, kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 6,37 km, và đầu tư xây dựng 6 cầu, với tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Tây Ninh.
Tuyến đường này đã giúp giải bài toán kết nối vùng giữa các tỉnh miền Tây và các tỉnh miền Đông thông qua cầu nối là tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Đây cũng là điểm yếu trong kết nối giữa Tây Ninh và TP.HCM mà nhiều năm qua chưa thể giải.
Một dự án trọng điểm nữa là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 207,26 km; phạm vi đầu tư của dự án khoảng 159,31 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5 km, giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe cao tốc, tốc độ 100 km/h, nền đường rộng 25,5 m; giai đoạn hoàn chỉnh mở rộng thành 8 làn xe, nền đường (gồm cao tốc và đường song hành) rộng 74,5 m. Dự án được triển khai từ năm 2025 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029…
Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, các tuyến đường này còn được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp, logistics giai đoạn 2025 - 2030. “Trên thực tế, các doanh nghiệp lớn như Vin Group, EcoPark, MIK, Nam Long… đã nhìn thấy cơ hội phát triển trong tương lai này của khu Tây Ninh để về đầu tư xây dựng hàng loạt dự án lớn và đang mở bán. Rồi đây sẽ là vùng trung tâm mới của TP.HCM như những gì mà khu Thủ Đức cũ của TP.HCM đã đi qua”, ông Vinh nói.
Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Việt An Hòa cho biết, thực tế cơ hội của thị trường bất động sản phía Nam hiện nay đang thiên về các khu vực cách trung tâm TP.HCM khoảng 15 km, đơn cử như khu vực Bến Lức cũ của tỉnh Long An, mức giá chung cư hiện nay đang ở ngưỡng thấp nhất khu vực phía Nam là 30 triệu/m2, trong khi đó dòng hàng khan hiếm, toàn khu vực này chỉ có 1 dự án chung cư mang tên Destino Centro với khoảng 2.000 căn hộ. Tuy nhiên, độ kết nối vào trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 30 phút lưu thông.
“Với sự khan hiếm, cũng như khoảng cách lưu thông này, cùng độ khan hiếm hàng và nhu cầu nhà ở cao. Đây sẽ được coi là tâm điểm của thị trường trong thời gian tới”, ông Quang nói.