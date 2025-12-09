Căn hộ chung cư phía Nam tăng giao dịch

Trong đó, TP.HCM sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào đã tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng lượng hàng mở bán với 96,3%. Tuy nhiên, số lượng hàng bán đã giảm so với tháng 7 khi chiếm 99,1%.

Cụ thể, trong tháng 8 có 114 dự án mở bán, với 12.473 căn hộ chung cư được các chủ đầu tư đưa ra thị trường, tăng 3% so với tháng 7. Điểm sáng lớn nhất của thị trường đó là đã có 4.388 căn được giao dịch thành công, tăng 5,7 lần so với tháng 7.

Theo báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản phía Nam của DKRA Group, kết thúc tháng 8/2025, phân khúc chung cư đã tăng mạnh so với tháng 7 cả về số lượng bán lẫn giao dịch thành công.

Điểm sáng lớn nhất đến từ thị trường Tây Ninh, trong tháng 7 thị trường này chỉ có 0,1% số lượng hàng mở bán. Thế nhưng, bước vào tháng 8, thị trường này “bật tăng” lên 1,6% trong tổng số lượng hàng mới mở bán ra tại phía Nam.

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận tăng 2% - 6% so với tháng trước. Giá bán cũng như thanh khoản thị trường thứ cấp tăng, các giao dịch tập trung ở những dự án thuận tiện kết nối về khu vực trung tâm thành phố, pháp lý hoàn thiện,đã bàn giao nhà và có tiếnđộ xây dựng nhanhchóng.

Ông Nguyễn Huy Vũ, Cố vấn Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sea Holdings cho rằng, thị trường bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực từ các chủ đầu tư lẫn khách hàng. Cụ thể, đối với chủ đầu tư hiện nay, đã không còn câu chuyện dự án chưa đủ pháp lý, chưa xây dựng đã mở bán như thời điểm trước năm 2020. Hiện nay, các chủ đầu tư đa phần chọn phương án hoàn thiện pháp lý, sau đó nhờ sự hỗ trợ dòng vốn của ngân hàng để xây dựng dự án nhanh, sau đó mới tiến hàng bán hàng.

“Trong thời gian qua, lý do giao dịch chậm một phần đến từ việc khách hàng chờ đợi các dự án được xây dựng, sau đó xem xét tiến độ, chất lượng công trình mới quyết định xuống tiền mua nhà. Ngay như công ty chúng tôi, tại dự án Destino Centro tại Tây Ninh, sau khi ra mắt vào cuối năm 2024, tới nay đã xây dựng tới Block thứ 3 trên 5 Block, các giao dịch liên tục tăng theo từng tiến độ xây dựng”, ông Vũ nói.

Một phần nữa thúc đẩy giao dịch tăng mạnh trong tháng 8 được ông Vũ đưa ra đó là các chính sách bán hàng được các chủ đầu tư đưa ra là đòn bẩy lớn nhất trong số lượng giao dịch thành công.