Căn hộ chung cư hàng trăm triệu m2: 'Sân chơi' của nhà đầu cơ

Hiện tại, theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá căn hộ TPHCM và khu lân cận có xu hướng tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Mức tăng trung bình từ 15 - 30%/năm, tuỳ vào dự án và khu vực.

Dữ liệu mới đây từ CBRE Việt Nam chỉ ra, nửa đầu năm 2025 nguồn cung căn hộ dù tăng nhưng vẫn thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Cùng với đó, giá bán sơ cấp căn hộ bán tại TPHCM đạt 82 triệu đồng/m2, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các dự án mở bán giai đoạn tiếp theo đều điều chỉnh giá tăng từ 10 - 13% so với giai đoạn trước.

Đáng chú ý, các dự án căn hộ mở bán mới tại TPHCM đều thiết lập mặt bằng giá khá cao, hầu hết ở ngưỡng trên 100 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, phân khu căn hộ Diamond Sky thuộc dự án Van Phuc City, Eaton Park, The Privé… giá dao động từ 120 - 180 triệu đồng/m2. Giá tăng từ 10 - 15% theo từng giai đoạn mở bán, dù mỗi giai đoạn cách nhau vài tháng.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá bán bất động sản giữ đà tăng 2 năm qua ở hầu hết các phân khúc, tăng mạnh nhất là đất và chung cư. Giá căn hộ tăng nhanh đã kéo mặt bằng giá của phân khúc này thu hẹp dần với bất động sản liền thổ. Cuộc cạnh tranh về giá dự báo còn diễn ra gay gắt hơn trong giai đoạn tới.