Căn hộ chung cư đua nhau đòi tăng giá, người mua "chóng mặt"

Nhiều người mua nhà cảm thấy "chóng mặt" vì giá chung cư cũ đua nhau đòi tăng giá (Ảnh: Đ.Quân).

Căn hộ cũ đua nhau đòi tăng giá

Chị Hương (Hà Đông, Hà Nội) có kế hoạch mua một căn hộ chung cư với tài chính từ 2-2,5 tỷ đồng từ đầu năm 2020, khi Covid-19 chưa ập đến. Tuy nhiên đại dịch khiến nguồn thu từ công việc của chị giảm sút cộng thêm những khó khăn về đi lại nên chị Hương quyết định dời ý định mua nhà hết lần này sang lần khác.

Đầu tháng 9 vừa qua chị rục rịch tìm hiểu mua trở lại thì choáng váng vì hầu hết các dự án chị hỏi mua trước đây, từ mới đến cũ, đều đã thiết lập mặt bằng mới.