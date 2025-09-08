Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại

Hệ sàn xương cá cao cấp kết hợp ánh sáng tự nhiên giúp không gian luôn sáng và sang trọng. Bàn ăn liền khối, ghế bo tròn lưng tựa, vừa mang tính thẩm mỹ vừa đảm bảo công năng sử dụng cho gia đình trẻ hiện đại.

Màu sắc và chất liệu nội thất được lựa chọn đồng bộ tạo cảm giác an toàn và ấm cúng cho gia chủ.