Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại

Thúy Hiền| 09/08/2025 10:08

Căn hộ chung cư được thiết kế lại toàn bộ không gian, tối ưu công năng và nâng cấp nội thất cho gia chủ có một tổ ấm hiện đại và kết nối.

Được thiết kế theo phong cách Modern Organic thanh lịch, tối giản, gần gũi tự nhiên. Sau cải tạo căn hộ đã lột xác hoàn toàn.

fb-img-1754388893692.jpg

Với tinh thần "Sống chậm – Sống chất", toàn bộ căn hộ được tái cấu trúc lại để tạo nên sự kết nối liền mạch giữa các khu vực chức năng. Mỗi chi tiết trong không gian đều được thiết kế có chủ đích.

fb-img-1754388887650.jpg
fb-img-1754388918105.jpg

Không gian mở giữa phòng khách – bếp, sử dụng nội thất gỗ nguyên bản phối với tông beige chủ đạo tạo cảm giác ấm cúng, thư giãn. Phòng khách được bố trí tối giản, tập trung vào cảm xúc, ánh sáng và sự thảnh thơi trong từng khoảnh khắc sinh hoạt.

fb-img-1754388911306.jpg
fb-img-1754388885316.jpg

Hệ sàn xương cá cao cấp kết hợp ánh sáng tự nhiên giúp không gian luôn sáng và sang trọng. Bàn ăn liền khối, ghế bo tròn lưng tựa, vừa mang tính thẩm mỹ vừa đảm bảo công năng sử dụng cho gia đình trẻ hiện đại.

fb-img-1754388895599.jpg
fb-img-1754388891881.jpg

Màu sắc và chất liệu nội thất được lựa chọn đồng bộ tạo cảm giác an toàn và ấm cúng cho gia chủ.

fb-img-1754388915789.jpg
fb-img-1754388903256.jpg
fb-img-1754388905399.jpg
fb-img-1754388913600.jpg
fb-img-1754388900858.jpg

Tường ốp vân nhám và các chi tiết bo góc mềm mại, đúng tinh thần thiết kế organic hiện đại giúp tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian cũng như nuôi dưỡng các cảm xúc lành mạnh.

