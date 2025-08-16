Căn hộ 68m² tối giản, mềm mại và đầy cảm xúc

Giữa guồng quay hối hả của thời đại 4.0, khi con người bị cuốn vào nhịp sống công nghệ và áp lực công việc, “nhà” vẫn luôn là nơi trú ẩn để mỗi người tìm lại sự bình yên và tự do của bản thân.

Những đường cong mềm mại tạo sự uyển chuyển trong không gian sống

Cửa kính lớn đón sáng vào căn hộ.

Từ khảo sát hiện dự án ban đầu, kiến trúc sư nhận thấy căn hộ vốn bị chia cắt nhỏ bởi các mảng tường ngăn, dù có cửa sổ lớn nhưng chưa tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên, khiến từng phòng trở nên bí bách và chật hẹp hơn so với diện tích thực. Giải pháp được đưa ra là phá bỏ các vách ngăn giữa những khu vực sinh hoạt chung, tạo nên một không gian mở liên hoàn, nơi ánh sáng có thể lan toả và mọi hoạt động trở nên kết nối hơn.