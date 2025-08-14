Căn hộ 121m2 phong cách Đông - Tây giao hoà

Khu vực phòng khách với gam màu be vừa nhẹ nhàng vừa thể hiện sự sang trọng

Với diện tích 121m2, căn hộ do đội ngũ kiến trúc sư thiết kế và thi công không chỉ là không gian sống, mà còn là tuyên ngôn thẩm mỹ và thể hiện cá tính của gia chủ.

Ngay từ ý tưởng, mục tiêu của nhóm thiết kế đã rõ ràng: kiến tạo một nơi ở sang trọng, đẳng cấp, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân, phản ánh gu thưởng thức tinh tế và phong cách sống hiện đại. Điều này được thể hiện qua sự kết hợp hài hoà giữa vật liệu, màu sắc và hoạ tiết - đá granite cao cấp với vân sang trọng, kim loại ánh vàng kiêu kỳ, gỗ tự nhiên ấm áp và những tấm vải dán tường chất lượng cao mang đến cảm giác mượt mà, thanh lịch.